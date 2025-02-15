Министры стран ЕС проведут экстренную встречу после заявлений Келлога в Мюнхене
Министры иностранных дел стран ЕС экстренно соберутся после заявлений озвученных на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча состоится 16 февраля в Мюнхене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.
"Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис в воскресенье, 16 февраля, в 8:30 примет участие во внеочередном заседании министров иностранных дел ЕС на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что министры стран ЕС завтра проведут экстренную встречу в Мюнхене, чтобы оценить сообщения, полученные от официальных лиц США и Украины.
СМИ отмечают, что комментарии спецпредставителя США Кита Келлога о том, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине вызвали беспокойство среди официальных лиц ЕС, включая президента Европейского совета Антонио Косту.
Косту на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "не может быть никаких заслуживающих доверия переговоров, никакого устойчивого мира без Украины и ЕС".
Келлог исключает физическое участие Европы в переговорах
Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Однако он подчеркнул, что интересы европейских стран будут учтены.
Это заявление вызвало возмущение среди представителей стран ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает в начале следующей недели европейский саммит в Париже по поводу последних заявлений представителей президента США Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сама должна решать, кто будет присутствовать на переговорах. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Европа должна завоевать свое место за столом переговоров, будучи релевантной с точки зрения затрат и "хороших предложений".
Больше о Мюнхенской конференции безопасности и главных событиях второго дня - в материале РБК-Украина.
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