За министра Сольского внесли залог в более чем 75 млн гривен

За министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, которого подозревают в схемах с землей, внесли залог более 75 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Таким образом, после выхода из СИЗО министр обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Сольскому также запретили общаться со своим заместителем.
В Минагрополитики тем временем заявили, что Сольский освобожден из-под стражи.
"Он продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что сегодня ВАКС отправил Сольского под стражу на два месяца, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн 700 тысяч гривен. При этом прокуроры ходатайствовали о сумме в 200 млн гривен.
Напомним, что 23 апреля НАБУ и САП объявили подозрение министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен и в попытке завладеть другим земельным участком на 191 млн грн.
По данным правоохранителей, в "состав преступной группы" во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также так называемые кураторы, контролировавшие деятельность этих органов.
Следствие установило, что участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.
Сам Сольский называет дело периода 2017-2018 годов, когда он еще был адвокатом, а не министром или главой аграрного комитета Рады. По его словам, речь идет о спорах между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, которые якобы были предоставлены последним во владение согласно закону.
В НАБУ такой тезис опровергают. Там заявляют, что действительно оформляли на участников АТО, которые имели право на их безвозмездное получение. Однако обязательным условием такого оформления было согласие будущего собственника земли передать ее в аренду/продать агрохолдингу, в интересах которого действовали члены преступной группы.
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