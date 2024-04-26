За министра Сольского внесли залог в более чем 75 млн гривен

Таким образом, после выхода из СИЗО министр обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Сольскому также запретили общаться со своим заместителем.

В Минагрополитики тем временем заявили, что Сольский освобожден из-под стражи.

"Он продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что сегодня ВАКС отправил Сольского под стражу на два месяца, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн 700 тысяч гривен. При этом прокуроры ходатайствовали о сумме в 200 млн гривен.

Дело Сольского