Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, - The Telegraph

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по завершению войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Неназванные источники издания утверждают, что Дрисколла отстранили от переговоров после того, как министр обороны США решил, что он "выходит за рамки своих полномочий".
"Было видно, что он проявлял чрезмерную активность, и его осадили", - сказал один из информированных собеседников The Telegraph.
Европейские дипломаты описывали Дрисколла как официальное лицо, которое мало заинтересовано в компромиссах, выгодных Украине. Также он вел переговоры в жесткой манере.
Дрисколл должен был посетить Киев во второй раз две недели назад, но этого так и не произошло. Украину также предупреждали, что министр армии США приедет в Париж на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, но и туда он не поехал.
"Наша делегация была удивлена", - рассказал неназванный украинский чиновник, предположив, что Дрисколлу "не позволили приехать".
Украинские и европейские представители считают, что его отсутствие связано с более широкой борьбой за влияние на мирные переговоры.
The Telegraph пишет, что Дрисколла "считают частью антиинтервенционистской группы влияния в переговорах" под руководством вице-президента США Джея Ди Вэнса.
Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, не стала подтверждать такие слухи. Она только рассказала, что Дрисколл "помогал собирать обратную связь от украинцев для формирования сделки".
Напомним, в конце ноября министр армии США Дэн Дрисколл посетил Киев, чтобы представить мирный план США для завершения войны России против Украины.
По информации NBC News, во время своего визита Дрисколл пугал украинских чиновников, что Россия может бесконечно вести войну и со временем ситуация для Украины будет только ухудшаться.
Он заявлял, что по этой причине подписывать мирное соглашение лучше сейчас.
Также The Guaridan со ссылкой на источники писало о том, что президент США Дональд Трамп назначил Дрисколла специальным представителем для продвижения мирного плана по окончанию войны в Украине.
Детальнее о том, кто такой Дэн Дрисколл, - в материале РБК-Украина.