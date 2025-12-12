Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, - The Telegraph

Неназванные источники издания утверждают, что Дрисколла отстранили от переговоров после того, как министр обороны США решил, что он "выходит за рамки своих полномочий".

"Было видно, что он проявлял чрезмерную активность, и его осадили", - сказал один из информированных собеседников The Telegraph.

Европейские дипломаты описывали Дрисколла как официальное лицо, которое мало заинтересовано в компромиссах, выгодных Украине. Также он вел переговоры в жесткой манере.

Дрисколл должен был посетить Киев во второй раз две недели назад, но этого так и не произошло. Украину также предупреждали, что министр армии США приедет в Париж на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, но и туда он не поехал.

"Наша делегация была удивлена", - рассказал неназванный украинский чиновник, предположив, что Дрисколлу "не позволили приехать".

Украинские и европейские представители считают, что его отсутствие связано с более широкой борьбой за влияние на мирные переговоры.

The Telegraph пишет, что Дрисколла "считают частью антиинтервенционистской группы влияния в переговорах" под руководством вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, не стала подтверждать такие слухи. Она только рассказала, что Дрисколл "помогал собирать обратную связь от украинцев для формирования сделки".