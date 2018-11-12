ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ізраїль почав удари по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 17:44
Ізраїль почав удари по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл
Фото: ракетний обстріл (gettyimages.com)

Запущена з сектора Газа ракета потрапила в автобус на півдні країни

Сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні Ізраїлю, попереджаючи жителів про ракетний обстріл з сектора Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Армії оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

Запущена з сектора Газа ракета потрапила в автобус на півдні країни.

"Сирени продовжують звучати в південних районах Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на ракетні обстріли винищувачі ВПС Ізраїлю почали наносити удари по терористичних об'єктах у секторі Газа.

Також у соцмережі розміщено відео обстрілу. На ньому видно, як у повітрі пролітають і підривають ракети, а також звучать сирени.

Ізраїльський десятий канал повідомляє, що з території сектора Газа в бік ізраїльських міст було запущено близько 80 ракет. У місті Сідерот снаряд вибухнув у житловому будинку. В результаті постраждав 19-річний молодий чоловік, він знаходиться в критичному стані.

Нагадаємо, співробітники спецназу армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у секторі Газа. В результаті удару були вбиті шестеро палестинців, включаючи одного з командирів угруповання ХАМАС. В ході зіткнень з силами палестинських бойовиків ХАМАС загинув ізраїльський підполковник.

У секторі Газа в результаті перестрілки загинув ізраїльський підполковник Ізраїль завдав ударів по сектору Газа, загинули 6 людей
Новини України Сектор ГазаІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся