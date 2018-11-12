Ізраїль почав удари по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл

Фото: ракетний обстріл (gettyimages.com)

Запущена з сектора Газа ракета потрапила в автобус на півдні країни

Сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні Ізраїлю, попереджаючи жителів про ракетний обстріл з сектора Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Армії оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

Запущена з сектора Газа ракета потрапила в автобус на півдні країни.

"Сирени продовжують звучати в південних районах Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на ракетні обстріли винищувачі ВПС Ізраїлю почали наносити удари по терористичних об'єктах у секторі Газа.

Також у соцмережі розміщено відео обстрілу. На ньому видно, як у повітрі пролітають і підривають ракети, а також звучать сирени.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Ізраїльський десятий канал повідомляє, що з території сектора Газа в бік ізраїльських міст було запущено близько 80 ракет. У місті Сідерот снаряд вибухнув у житловому будинку. В результаті постраждав 19-річний молодий чоловік, він знаходиться в критичному стані.



RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Нагадаємо, співробітники спецназу армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у секторі Газа. В результаті удару були вбиті шестеро палестинців, включаючи одного з командирів угруповання ХАМАС. В ході зіткнень з силами палестинських бойовиків ХАМАС загинув ізраїльський підполковник.

