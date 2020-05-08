Міністр оборони Хорватії подав у відставку після падіння літака ВПС

В результаті авіакатастрофи загинули два пілоти
У Хорватії недалеко від міста Задара впав навчально-тренувальний літак військово-повітряних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Croatia Week.
В результаті авіакатастрофи загинули два пілоти - інструктор Марко Новковіч і стажист Лука Ягатич.
Новковіч був членом пілотажної групи ВПС і ППО Хорватії "Крила бурі". Ягатич був командиром взводу в бронетанковій бригаді хорватської армії і успішно пройшов курс підготовки до відбору для військових льотчиків.
Після аварії літака міністр оборони Хорватії Дамір Крстичевич вірішив піти у відставку.
"Важко втрачати військовослужбовців міністру оборони і кожному офіцеру. Важливо, щоб було проведено розслідування події. Сьогодні я йду у відставку з поста заступника прем'єр-міністра і міністра оборони", - заявив міністр на прес-конференції.
Він висловив співчуття сім'ям загиблих, військово-повітряним силам і хорватській армії.
Крстичевич підкреслив, що аварію буде ретельно розслідувано.
"Я сформував комісію з головним слідчим авіаційних подій, яка проведе ретельне розслідування цієї справи", - сказав він.
Нагадаємо, 7 травня у Криму військовий вертоліт здійснив жорстку посадку. При цьому зазначалося, що троє осіб перебувають у важкому стані. Пізніше стало відомо, що пілот військового вертольота помер у лікарні.
Крім того, в Аргентині сталася аварія медичного вертольота. В результаті авіакатастрофи загинули дві людини і ще двоє отримали травми. Загиблими були лікар і медсестра.