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У Криму після жорсткої посадки військового вертольота помер пілот

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 19:59
У Криму після жорсткої посадки військового вертольота помер пілот
Фото: російський Мі-35 (wikimedia by Vitaly V Kuzmin)

Вертоліт здійснив жорстку посадку під час планового навчально-тренувального польоту

Пілот військового вертольота, який здійснив жорстку посадку в окупованому Криму, помер в лікарні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В прес-службі Південного військового округу повідомили, що вертоліт здійснив жорстку посадку під час планового навчально-тренувального польоту. Політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

Також повідомляється, що ще двоє людей постраждало, їх госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, 7 травня в Криму військовий вертоліт здійснив жорстку посадку в Криму. При цьому зазначалося, що троє осіб перебувають у важкому стані.

Крім того, в Аргентині сталася аварія медичного вертольота. В результаті авіакатастрофи загинули дві людини і ще двоє отримали травми. Загиблими були лікар і медсестра.

Додамо, що на півночі Філіппін розбився вертоліт національної поліції з високопоставленими чиновниками на борту. Зокрема, на борту вертольота знаходився керівник національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа.

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