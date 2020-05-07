ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Криму військовий вертоліт здійснив жорстку посадку, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 16:48
У Криму військовий вертоліт здійснив жорстку посадку, є постраждалі
Фото: російський Мі-35 (wikimedia by Vitaly V Kuzmin)

Внаслідок інциденту постраждали 3 людини

В окупованому Криму сьогодні, 7 травня, сталася жорстка посадка російського військового вертольота Мі-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними російських ЗМІ, сьогодні поблизу окупованого Джанкоя транспортно-бойовий вертоліт Мі-35 з невідомих причин здійснив жорстку посадку.

В результаті жорсткої посадки постраждали 3 людини. Постраждалі перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Аргентині сталася аварія медичного вертольота. В результаті авіакатастрофи загинули 2 людини та ще двоє отримали травми. Загиблими були лікар та медсестра.

Також РБК-Україна писало, що 22 квітня у Київській області військовий вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації здійснив аварійну посадку в полі. Вимушена посадка сталася через пошкодження одного з двигунів вертольоту.

Крім того, на півночі Філіппін розбився вертоліт національної поліції з високопоставленими чиновниками на борту. Зокрема, на борту вертольота знаходився керівник національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа.

У РФ зафіксований новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом У Росії військовим заборонять поширювати в ЗМІ і соцмережах інформацію про свою службу
Новини України Російська ФедераціяКримавариявертолет
News
On Top