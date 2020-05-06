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Аргентина розбився медичний вертоліт, є жертви

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 16:57
Аргентина розбився медичний вертоліт, є жертви
Ілюстративне фото (rnbo.gov.ua)

На борту знаходилися чотири людини

В Аргентині стався крах медичного вертольота, в результаті якого загинули дві людини, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету El Chubut.

Повідомляється, що трагедія сталася напередодні в провінції Чубут. На борту знаходилися чотири людини: лікар і медсестра, які загинули при падінні вертольота, і два пілоти, вони вижили.

Вертоліт мав транспортувати в Буенос-Айрес трирічної дитини із захворюванням серця. Передбачається, що аварія сталася через погану видимість в районі з-за туману.

Як повідомляє видання з посиланням на джерела в лікарні, пілот, якому 44 роки, перебуває в критичному стані, у нього обпечено близько 60% тіла, є пошкодження грудної клітки і легень. Стан другого пілота (йому 34 роки) важке.

Нагадаємо, 29 квітня на захід від острова Кефалонія вертоліт НАТО зник в Іонічному морі. Вертоліт CH-124 належить збройним силам Канади. Пізніше були знайдені уламки канадського вертольота в італійській зоні контролю в Іонічному морі. Також було знайдено тіло одного з членів екіпажу. 2 травня військовий корабель канадських збройних сил офіційно припинив пошуки членів екіпажу вертольота. Пошуки зниклих тривали три доби.

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