Министр обороны Польши прокомментировал вывод войск США из стратегического аэропорта

Косиняк-Камыш во вторник, 8 апреля, заверил, что американские войска не будут выведены с территории Польши. Однако ранее запланированная передислокация подразделений продолжается.

Военные США, по его словам, оставят аэропорт неподалеку Жешува, а ответственность за миссию в Ясенке возьмут на себя другие союзники.

"Американские войска остаются в Польше. Согласно решению, принятому на саммите НАТО в Вашингтоне, меняется характер миссии в Ясенке. Задачи, которые ранее выполняли американские войска, теперь перебирают другие союзники. Американские войска остаются в Польше, но в других местах", - рассказал глава Минобороны.

Он добавил, что в миссии в Ясенке теперь участвуют преимущественно норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники.

"НАТО в рамках миссии NSATU берет на себя ответственность за функционирование Ясенки, о чем мы сообщали еще в июле 2024 года", - добавил Косиняк-Камыш.

Вывод войск из Ясенки

Напомним, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты выводят свои войска и технику из польского аэропорта Ясенка, который с 2022 года служит основным логистическим узлом для военной помощи Украине. Об этом сообщило командование Вооруженных сил США в Европе и Африке.

При этом было заявлено, что работа по оказанию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжаться под руководством Польши и НАТО при поддержке оптимизированного военного присутствия США.