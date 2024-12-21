Министр обороны Польши возмутился из-за флагов УПА на технике, которую передали Украине

Исторические разногласия между Украиной и Польшей

Напомним, в годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.

В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.

В Польше "привязали" вступление Украины в ЕС к решению Волынского вопроса. Подробнее о Волынской трагедии и почему существуют разногласия между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.

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