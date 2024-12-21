Міністр оборони Польщі обурився через прапори УПА на техніці, яку передали Україні

Історичні розбіжності між Україною та Польщею

Нагадаємо, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.

В 1943–1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

У Польщі "прив'язали" вступ України в ЄС до вирішення Волинського питання. Детальніше про Волинську трагедію та чому існують розбіжності між Україною та Польщею - у матеріалі РБК-Україна.

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