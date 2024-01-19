Министр обороны Германии заявил о вероятной войне РФ с НАТО: когда это может произойти

Как отметил чиновник, пока он не считает вероятным нападение РФ (на НАТО - ред.). В то же время, он склонен доверять заявлениям экспертов о том, что, вероятно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - сказал Писториус.

Глава минобороны также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к данному развитию сценария.