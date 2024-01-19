Міністр оборони Німеччини заявив про ймовірну війну РФ з НАТО: коли це може статись

Як зауважив посадовець, наразі він не вважає імовірним напад РФ (на НАТО - ред.). Водночас він схильний довіряти заявам експертів про те, що, ймовірно, війна може розгорнутися у найближчі п'ять-вісім років.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", - сказав Пісторіус.

Глава міноборони також зауважив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до даного розвитку сценарію.