Spiegel узнало, кто может стать новым министром обороны Германии

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус может возглавить Министерство обороны Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Отметим, что Писториус с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии.

С 2017 года он является членом земельного парламента в Ганновере. С 2006 по 2013 он был мэром Оснабрюка.

Как сообщало РБК-Украина, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт написала заявление об отставке.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже принял ее отставку.

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