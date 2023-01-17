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Spiegel узнало, кто может стать новым министром обороны Германии

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Германия, Вторник 17 января 2023 11:09
Spiegel узнало, кто может стать новым министром обороны Германии Фото: Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус может возглавить Министерство обороны Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Отметим, что Писториус с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии.

С 2017 года он является членом земельного парламента в Ганновере. С 2006 по 2013 он был мэром Оснабрюка.

Как сообщало РБК-Украина, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт написала заявление об отставке.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже принял ее отставку.

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