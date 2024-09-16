Министр обороны Нидерландов оценил, может ли война в Украине закончиться в 2025 году

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает маловероятным, что война России против Украины может закончиться в 2025 году. Ситуация на поле боя остается сложной.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - отметил Брекельманс.

По его словам, страны Запада должны сделать больше, но, в то же время, нельзя сильно завышать свои ожидания.

"Иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это спринт длиной 42 км, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину", - добавил министр.

Как отметил Брекельманс, союзникам Украины необходимо ориентироваться на долгосрочную перспективу и убедиться в том, что жители стран Европы все так же хотят поддерживать Украину и не имеют ложных ожиданий.