Министр обороны Израиля одобрил план захвата города Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план по захвату города Газа. Операция получила название "Колесница Гидеона II".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
План министру представил начальник штаба армии обороны Израиля Эял Замир и высшее командование военных. План является продолжением первой операции "Колесница Гидеона".
Как сообщают СМИ, чтобы подготовиться, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила призвать 50 тысяч резервистов в дополнение к тем, кто уже находится на службе.
Также была одобрена подготовка к эвакуации гражданского населения из города Газа с целью изоляции боевиков ХАМАС.
"Оперативное планирование продолжается в обычном режиме. Мы намерены выполнить решение кабинета министров по захвату города Газа, если не будет представлено рамочное соглашение, которое включает освобождение всех заложников и прекращение войны на условиях, определенных премьер-министром", - заявил изданию высокопоставленный чиновник Израиля.
Напомним, ранее в интервью американским СМИ премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерен взять под контроль всю Газу.
Однако впоследствии он пояснил, что не планирует оккупировать эту территорию, а лишь "освободить ее от ХАМАС".
В августе Кабинет безопасности Израиля одобрил план Биньямина Нетаньяху по полному контролю над городом Газа.
