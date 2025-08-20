Министр обороны Израиля одобрил план захвата города Газа

План министру представил начальник штаба армии обороны Израиля Эял Замир и высшее командование военных. План является продолжением первой операции "Колесница Гидеона".

Как сообщают СМИ, чтобы подготовиться, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила призвать 50 тысяч резервистов в дополнение к тем, кто уже находится на службе.

Также была одобрена подготовка к эвакуации гражданского населения из города Газа с целью изоляции боевиков ХАМАС.

"Оперативное планирование продолжается в обычном режиме. Мы намерены выполнить решение кабинета министров по захвату города Газа, если не будет представлено рамочное соглашение, которое включает освобождение всех заложников и прекращение войны на условиях, определенных премьер-министром", - заявил изданию высокопоставленный чиновник Израиля.