Министр обороны Италии обвинил Макрона в "нагнетании напряжения" по войне в Украине

Идея Макрона об отправке войск НАТО

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину. Это заявление Макрона вызвало множество дискуссий в США и странах Европы.

Большинство страны отвергли возможность отправки солдат. Но балтийские страны и Канада не исключили такой возможности.

Позже во Франции объяснили, что Макрон имел в виду не прямое вовлечение западных армий в боевые действия, а, например, помощь по разминированию или учения на территории Украины.

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