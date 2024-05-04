Министр обороны Италии обвинил Макрона в "нагнетании напряжения" по войне в Украине

Италия не будет отправлять войска в Украину и не будет участвовать в войне. Подобные заявления президента Франции Эммануэля Макрона нагнетают напряжение.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.
По его словам, перекидывание западных войск спровоцировало бы расширение конфликта, что не принесет пользы украинцам.
Глава Минобороны Италии считает, что заявления Макрона о возможной отправке войск лишь нагнетают ситуацию.
" Крозетто.
Стоит добавить, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто до этого делал несколько неоднозначных заявлений по поводу войны РФ против Украины. В частности, он заявлял, что якобы пришло время найти "политическое решение", намекая на переговоры.
Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину. Это заявление Макрона вызвало множество дискуссий в США и странах Европы.
Большинство страны отвергли возможность отправки солдат. Но балтийские страны и Канада не исключили такой возможности.
Позже во Франции объяснили, что Макрон имел в виду не прямое вовлечение западных армий в боевые действия, а, например, помощь по разминированию или учения на территории Украины.
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