Міністр оборони Італії звинуватив Макрона у "нагнітанні напруги" щодо війни в Україні

Ідея Макрона про відправку військ НАТО

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив можливість відправки західних військ в Україну. Ця заява Макрона викликала безліч дискусій у США та країнах Європи.

Більшість країни відкинули можливість відправки солдатів. Але балтійські країни та Канада не виключили таку можливість.

Пізніше у Франції пояснили, що Макрон мав на увазі не пряме залучення західних армій до бойових дій, а, до прикладу, допомогу з розмінування чи навчання на території України.

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