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Міністр оборони Італії звинуватив Макрона у "нагнітанні напруги" щодо війни в Україні

Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італія не буде відправляти війська в Україні та не братиме участі у війні. Подібні заяви президента Франції Еммануеля Макрона нагнітають напругу.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

За його словами, перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям.

Глава Міноборони Італії вважає, що заяви Макрона про можливу відправку військ лише нагнітають ситуацію.

"Крозетто.

Варто додати, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто до цього робив декілька неоднозначних заяв щодо війни РФ проти України. Зокрема, він заявляв, що нібито прийшов час знайти "політичне вирішення", натякаючи на переговори.

 

Ідея Макрона про відправку військ НАТО

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив можливість відправки західних військ в Україну. Ця заява Макрона викликала безліч дискусій у США та країнах Європи.

Більшість країни відкинули можливість відправки солдатів. Але балтійські країни та Канада не виключили таку можливість.

Пізніше у Франції пояснили, що Макрон мав на увазі не пряме залучення західних армій до бойових дій, а, до прикладу, допомогу з розмінування чи навчання на території України.

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ФранціяІталіяЕммануель МакронВійна в Україні