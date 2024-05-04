Міністр оборони Італії звинуватив Макрона у "нагнітанні напруги" щодо війни в Україні

Італія не буде відправляти війська в Україні та не братиме участі у війні. Подібні заяви президента Франції Еммануеля Макрона нагнітають напругу.
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.
За його словами, перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям.
Глава Міноборони Італії вважає, що заяви Макрона про можливу відправку військ лише нагнітають ситуацію.
"Крозетто.
Варто додати, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто до цього робив декілька неоднозначних заяв щодо війни РФ проти України. Зокрема, він заявляв, що нібито прийшов час знайти "політичне вирішення", натякаючи на переговори.
Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив можливість відправки західних військ в Україну. Ця заява Макрона викликала безліч дискусій у США та країнах Європи.
Більшість країни відкинули можливість відправки солдатів. Але балтійські країни та Канада не виключили таку можливість.
Пізніше у Франції пояснили, що Макрон мав на увазі не пряме залучення західних армій до бойових дій, а, до прикладу, допомогу з розмінування чи навчання на території України.
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