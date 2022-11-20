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Франция и союзники ищут политические пути завершения войны в Украине

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Воскресенье 20 ноября 2022 17:42
Франция и союзники ищут политические пути завершения войны в Украине Фото: Франция и союзники ищут политические пути завершения войны в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция и союзники ищут пути политического урегулирования войны на территории Украины. Однако именно украинцы будут решать, как завершится конфликт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Больница в интервью для Journal du Dimanche.

По словам министра, все войны заканчиваются за столом переговоров. В этом случае только Украина, как страна, которая защищается от российского вторжения, может устанавливать линии и сроки переговоров.

"Между союзниками мы размышляем над возможными политическими результатами для прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые Эммануэль Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.) провел с каждой из сторон - в том числе с выездом на место происшествия - еще до начала конфликта", - заявил министр.

В то же время Лекарню добавил, что именно украинцы скажут, что для них приемлемо, а что нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, война между Украиной и Россией, возможно, завершится до конца весны.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Киев не намерен вести переговоры с Россией.

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