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Министр обороны Дании: Украина может использовать F-16 только на своей территории

Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска могут использовать истребители F-16, которые получат от Дании и Нидерландов, исключительно на своей территории.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более. Такие условия - будь то танки, истребители или что-то еще", - сказал министр.

F-16 для Украины

Напомним, недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.

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