Министр обороны Британии записал обращение из центра Киева: я приехал, чтобы бить тревогу

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру - мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну", - отметил он.

По его словам, Британия сделала больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки.

"Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", - добавил министр обороны.

