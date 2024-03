Міністр оборони Британії записав звернення з центру Києва: я приїхав, аби бити на сполох

"Я в Києві, щоб бити на сполох демократичному світу - ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну", - зазначив він.

За його словами, Британія зробила більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки.

"Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією", - додав міністр оборони.

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho