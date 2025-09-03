RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Министр обороны Британии анонсировал юбилейное заседание "Рамштайн": где его проведут

Фото: министр обороны Британии Джон Гили (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр обороны Великобритании Джон Гили анонсировал новое заседание формата "Рамштайн" и назвал его место. Юбилейное 30-е заседание состоится в Лондоне на следующей неделе.

Об этом Гили заявил во время пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Мы сосредоточим все наши усилия на ответе на военную помощь, в которой нуждается Украина, чтобы продолжать борьбу, а также на выполнении обещаний, которые страны НАТО дали этим летом, о предоставлении Украине поддержки на 40 миллиардов долларов, чтобы помочь вам в вашей борьбе против Путина", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

 

Отметим, ранее в министерстве обороны Германии также говорили, что следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне.

Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Что такое "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", или Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины, объединяет более 50 государств, которые совместно координируют помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Инициатором создания платформы выступили Соединенные Штаты, а первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - именно в честь этого места формат и получил свое название.

В рамках этой платформы был принят ряд решений о поставках Украине современного вооружения западного образца. В частности, благодаря решению стран-участниц "Рамштайна" ВСУ получили системы HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Рамштайн