Министр обороны Британии анонсировал юбилейное заседание "Рамштайн": где его проведут

Отметим, ранее в министерстве обороны Германии также говорили, что следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне.

Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Что такое "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", или Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины, объединяет более 50 государств, которые совместно координируют помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Инициатором создания платформы выступили Соединенные Штаты, а первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - именно в честь этого места формат и получил свое название.

В рамках этой платформы был принят ряд решений о поставках Украине современного вооружения западного образца. В частности, благодаря решению стран-участниц "Рамштайна" ВСУ получили системы HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику.