Министр обороны Болгарии о дроне на побережье Черного моря: связан с войной в Украине

Беспилотник, который обнаружили на побережье Черного моря в Болгарии, связан с войной России против Украины.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Этот беспилотник связан с войной, которую Россия начала против Украины", - заявил Тагарев.

Он уточнил, что пока не удалось выяснить, чей это дрон и как он оказался на территории Болгарии.

По словам министра, дрон нес 82-мм фугасную минометную мину. Ее подорвали саперы.

Глава Минобороны сказал, что ему неизвестно, как долго беспилотник пролежал необнаруженным, но отметил, что это не первый подобный “остаток войны”, который был обнаружен за пределами границ конфликта.

"Уже есть случаи падения останков беспилотников и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной", - сказал Тагарев.

Беспилотник в Болгарии

Напомним, ранее стало известно, что ночью 18 сентября на побережье Черного моря в болгарском селе Тюленево обнаружили неизвестный дрон со взрывным устройством.

Позже на место направили военных. Они должны были провести разведку объекта и принять решение о его утилизации.

Стоит заметить, что остатки "Шахеда" недавно несколько раз обнаруживали в Румынии на границе с Украиной. Это происходило после того, как россияне пытались при помощи БПЛА атаковать порт "Рени".