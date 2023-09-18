Ночью 18 сентября на побережье Черного моря в болгарском селе Тюленево обнаружили неизвестный дрон-камикадзе со взрывным устройством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.com и пресс-службу Министерства обороны Болгарии.

По данным СМИ, о падении беспилотника правоохранителям сообщили местные жители.

Каким образом дрон оказался на болгарском побережье - упал ли с воздуха или его смыло течением - пока неизвестно. О принадлежности БПЛА информации тоже нет.

Фото: в Болгарии на побережье Черного моря нашли дрон со взрывчаткой (novinite.com)

"Вчера вечером около 21:30 нам позвонили по телефону и сказали, что волны вымыли похожий на беспилотник объект. По состоянию на 22:10 вчера вечером территория была окружена. Действия на данный момент - изолировать территорию для защиты жизни и здоровья людей, проживающих в этом районе, до прибытия представителей Минобороны", - сообщил мэр общины Шабла Мариан Жечев.

На вопрос, известно ли происхождение беспилотника, он отметил, что "из того, что видно издалека, это один из тех, которые используются на войне в Украине".

Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, на место выехала спецгруппа МВД в составе пяти военных. Они проведут разведку объекта, после чего будет принято решение, куда его утилизировать.

Стоит отметить, что Тюленево - населенный пункт страны-членки НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже неоднократно падали российские дроны и их обломки.

Обломки российского дрона на территории Румынии

Напомним, недавно российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.

Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что обнаружили обломки дронов в районе пограничных сел Нуферу и Виктория.

Однако в НАТО снова не увидели умышленного нападения России на Румынию.

Следует отметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызвали в МИД.