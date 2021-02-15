Міністр закордонних справ Словаччини завтра відвідає Україну

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України .

Повідомляється, що Корчок і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведуть переговори з усього комплексу питань двостороннього та міжнародного співробітництва, в тому числі в рамках Кримської платформи.

Сторони приділять особливу увагу подальшим крокам для збільшення обсягів торгівлі, посилення взаємодії в енергетичній та транскордонної сферах, реалізації інфраструктурних проектів. У рамках візиту підпишуть План консультацій міністерств закордонних справ України і Словаччини на 2021-2022 роки.