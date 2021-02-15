RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міністр закордонних справ Словаччини завтра відвідає Україну

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок завтра, 16 лютого, відвідає Україну. У рамках офіційного візиту сторони обговорять широкий спектр питань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Популярні новини
Путін заявив, що "не залишить Донбас" 13 лютого 2021
Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників 15 лютого 2021
Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою 12 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
У Путіна пояснили слова про підтримку Донбасу: мав на увазі соціальну допомогу 15 лютого 2021
У Європарламенті назвали одну з найуспішніших реформ в Україні 12 лютого 2021
У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2" 14 лютого 2021
Підозрюваний в розтраті 17 млн грн Лахненко вже фігурував у справах по держмайну 12 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Мінські угоди виконати неможливо, США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак 13 лютого 2021

Повідомляється, що Корчок і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведуть переговори з усього комплексу питань двостороннього та міжнародного співробітництва, в тому числі в рамках Кримської платформи.

Сторони приділять особливу увагу подальшим крокам для збільшення обсягів торгівлі, посилення взаємодії в енергетичній та транскордонної сферах, реалізації інфраструктурних проектів. У рамках візиту підпишуть План консультацій міністерств закордонних справ України і Словаччини на 2021-2022 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи.

У січні на кордоні України і Словаччини закрили пункт пропуску "Ужгород" - "Вишнє Немецьке". На в'їзд в цю країну для громадян України діють обмеження. Зокрема, туди можуть в'їхати українці з посвідкою на проживання, а також з довгостроковою національною візою, або родичі словацьких громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МЗССловаччинавизит
Читайте також
Зеленський їде з візитом до ОАЕ. На порядку денному торгівля та інвестиції
Прогноз погоди