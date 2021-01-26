ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи

Київ, Вівторок 26 січня 2021 15:19
Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Словаччина має намір взяти участь у саміті Кримської платформи, який пройде в серпні 2021 року. Саміт проходитиме в українській столиці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що сьогодні перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова і держсекретар Міністерства закордонних справ Словаччини Інгрід Броцкова відкрили спільний експертний форум.

Розповідаючи про ситуацію в окупованому Криму, українська сторона заявила про погіршення ситуації з правами людини та мілітаризацію півострова. За її словами, понад 28 000 українських громадян потрапили під призов до лав російської армії з початку окупації півострова.

Крім того, Джапарова представила словацьким колегам цілі та механізми роботи Кримської платформи. Вона також розповіла про підготовку до проведення саміту в Києві 23 серпня 2021 і подякувала Братиславі за готовність прийняти в ньому участь.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що на порядок денний Кримської платформи винесуть лише одне питання. Зокрема, Україна і міжнародні партнери обговорять, як Росія буде йти з півострова.

Також повідомлялося, що Стратегію деокупації Криму можуть прийняти до кінці лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КримСамітСловаччина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся