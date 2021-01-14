На кордоні зі Словаччиною закривають КПП, порядок пропуску змінено

Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

На кордоні України і Словаччини буде закрито пункт пропуску "Ужгород" - "Вишнє Нємецьке". Він припинить працювати з п'ятниці, 15 січня.

Про це повідомляє Госпограничная служба України.

КПП буде закрито з 8:00 п'ятниці. У той же час, відновить роботу пункт пропуску "Убля" - "Малий Березний". Залишається тимчасово закритим КПП "Велке Слеменце" - "Малі Селменці".

В Словаччину можуть в'їхати українці чи громадяни третіх країн, які володіють правом на проживання в Словаччині, мають національну візу, видану посольством. Також в'їхати можуть іноземці-родичі осіб, які мають право постійного або тимчасового проживання в Словаччині. Після в'їзду необхідно здати тест на коронавірус не пізніше п'ятого дня самоізоляції.

Не дотримуватися карантин можуть члени екіпажів, пілоти, водії, які здійснюють вантажоперевезення, бригади медслужби і так далі.

Раніше повідомлялося, що Норвегія планує ввести обов'язкове тестування на коронавірус для тих, хто буде в'їжджати в країну. За невиконання вимог людей будуть штрафувати на 20 тисяч норвезьких крон (2 тисячі євро).

Також, президенти України Володимир Зеленський та Молдови Майя Санду під час переговорів обговорили широке коло питань українсько-молдовських відносин. зокрема, вони обговорили введення перетину кордону по ID-паспортами.