Міністр закордонних справ Молдови відвідає Україну

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску відвідає Україну 9 вересня. Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами Попеску, відносини з Україною "заслуговують особливої уваги", тому він знаходиться в постійному контакті з українськими дипломатами.

"9 вересня я буду з робочим візитом в Україні на запрошення мого колеги Вадима Пристайка. Також під час цього візиту ми запланували переговори з кількома посадовими особами Кабінету міністрів і Верховної ради України", - зазначив міністр.

Він також уточнив, що на цих зустрічах сторони обговорять регіональне та міжнародне співробітництво, європейську інтеграцію та інші теми, що становлять спільний інтерес.

Нагадаємо, в липні 2019 року офіційний візит в Україну здійснила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду. Український президент Володимир Зеленський тоді попросив владу Молдови про екстрадицію екс-судді Миколи Чауса.

Крім того, за підсумками переговорів Зеленський анонсував поїздки до Молдови за ID-картами. Також у ході переговорів він і Санду обговорили питання освітніх потреб української громади в Молдові.