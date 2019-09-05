Додон виключив вступ Молдови до НАТО

Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Додон заявив, що Молдова збереже нейтральний статус

Президент Молдови Ігор Додон виключає вступ країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це він заявив на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передають молдавські ЗМІ.

За його словами, нейтральний статус Молдови, який передбачає неучасть у військових блоках, залишається базовим пріоритетом для керівництва країни.

"Для нас принципово важливо зміцнення нашого нейтралітету і міжнародне визнання цього статусу. У той же час ми відкриті до співпраці з усіма нашими партнерами - як на Сході, так і на Заході", - зазначив Додон.

Нагадаємо, в липні президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Канади підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО. Він також висловив сподівання на активну взаємодію з Канадою в питаннях інтеграції в НАТО.

Відзначимо, раніше президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському союзу надати Україні особливий статус". Офіційний Київ у відповідь заявив, що Україна поставила перед собою мету стати повноправним членом ЄС, а не отримати "особливий статус". Вона додала, що вступ в Євросоюз залишається стратегічною метою Києва.