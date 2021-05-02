Президент Колумбії скасував підвищення податків після протестів

Президент Колумбії Іван Дуке заявив у неділю, 2 травня, що скасує запропоновану податкову реформу після жорстоких протестів і широкої опозиції законодавців. При цьому він наполягає, що реформа все ще необхідна для забезпечення фінансової стабільності.

У п'ятницю Дуке заявив, що законопроект буде переглянутий, щоб видалити деякі з найбільш спірних моментів, в тому числі вирівнювання податку з продажів на комунальні послуги і деякі продукти харчування.

Протести проти реформи призвели до безлічі смертей по всій країні з тих пір, як вони почалися в середу,

"Я прошу Конгрес відкликати закон, запропонований Міністерством фінансів, і терміново напрацювати новий закон, який є результатом консенсусу, щоб уникнути фінансової невизначеності", - сказав Дуке у відеозверненні.

За словами Дуке, реформа, на якій уряд наполягає, життєво важлива для стабілізації фінансів Колумбії, підтримки її кредитного рейтингу і фінансування соціальних програм.

За словами Дуке, існує консенсус щодо необхідності введення тимчасових податків на бізнес і дивіденди, збільшення прибуткового податку для найбагатших і посилення державних заходів жорсткої економії.

Центральний банк попередив у п'ятницю, що відмова схвалити реформу може мати негативний вплив на економіку, в той час як втрата кредитного рейтингу країни інвестиційного рівня вже врахована багатьма інвесторами.

Законодавці, профспілки та інші групи вітали це оголошення як перемогу. У деяких районах можна було почути традиційний протест, під час якого люди б'ють каструлі і сковороди.

Поки немає точного національного підрахунку смертей, пов'язаних з протестами, на тлі грабежів, руйнування громадського транспорту і блокади доріг в декількох містах. Правозахисні групи заявили про зловживання з боку поліції, особливо в Калі, і заявили, що загинуло понад 20 осіб.