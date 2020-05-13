Шмигаль розповів про хід переговорів з МВФ

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр сподівається уникнути проблем завдяки кредиту МВФ

Переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдуть на вищому рівні, і Україна розраховує на підписання програми до кінця травня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду в Раді.

Як зазначив Шмигаль, переговори ведуться на рівні президента і прем'єра, а також глави МВФ Крісталіни Георгієвої.

"Переговори непрості, мова йде про великі гроші для України, тим більше під час кризи. Мова йде про взаємну довіру. І сьогодні ми знаходимося на етапі, близькому до підписання меморандуму та отримання першого траншу, так, як було домовлено, що дасть нам можливість уникнути фінансових проблем", - сказав він.

Шмигаль висловив сподівання, що до кінця травня угода буде підписана, а перший транш отриманий.

Верховна рада 13 травня розгляне так званий "антиколомойський" законопроект, який ускладнить повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойському.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д.