G7 хочет обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ до июньского саммита, - СМИ
Страны "Большой семерки" (G7) намерены обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Обеспечение процентов от замороженных российских активов, что составит около 5 миллиардов долларов в год, становится одним из наиболее предпочтительных вариантов преодоления разногласий между США и Европой в преддверии саммита лидеров G7 в Италии в июне.
Но члены G7 все еще спорят о некоторых "удержаниях", которые сократят ожидаемую прибыль до 2,5-3,0 млрд долларов, сказал один из чиновников, указав на 25% ставку налога в Бельгии, "плату за удобство", применяемую депозитарием Euroclear, и предлагаемый резерв для судебных разбирательств.
Министры финансов стран G7 вернутся к этому вопросу на встрече в конце мая, чтобы выработать консенсусное предложение для представления лидерам на июньском саммите.
"Мы чувствуем настоятельную необходимость в достижении международного консенсуса. Все признают, что нам нужно сделать больше", - заявил чиновник "Большой семерки".
Второй чиновник G7 поддержал эту точку зрения, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочного финансирования Украины.
Замороженные активы РФ
Страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов с начала войны в Украине. Конфисковать их пока не получается из-за юридических и репутационных рисков.
Поэтому США и страны G7 рассматривают несколько вариантов. В частности, чтобы доходы от российских активов были переданы Украине на закупку вооружения. Помимо этого звучали предложения, чтобы российские активы были переданы Киеву в качестве компенсации за вторжения РФ.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что замороженные активы Российской Федерации в размере 300 миллиардов долларов могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.
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