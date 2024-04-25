G7 хочет обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ до июньского саммита, - СМИ

Страны "Большой семерки" (G7) намерены обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обеспечение процентов от замороженных российских активов, что составит около 5 миллиардов долларов в год, становится одним из наиболее предпочтительных вариантов преодоления разногласий между США и Европой в преддверии саммита лидеров G7 в Италии в июне.

Но члены G7 все еще спорят о некоторых "удержаниях", которые сократят ожидаемую прибыль до 2,5-3,0 млрд долларов, сказал один из чиновников, указав на 25% ставку налога в Бельгии, "плату за удобство", применяемую депозитарием Euroclear, и предлагаемый резерв для судебных разбирательств.

Министры финансов стран G7 вернутся к этому вопросу на встрече в конце мая, чтобы выработать консенсусное предложение для представления лидерам на июньском саммите.

"Мы чувствуем настоятельную необходимость в достижении международного консенсуса. Все признают, что нам нужно сделать больше", - заявил чиновник "Большой семерки".

Второй чиновник G7 поддержал эту точку зрения, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочного финансирования Украины.