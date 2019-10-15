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Міністр економіки не зміг дати оцінку податковим законопроектам

Новини » Економіка    15.10.2019 - 15:05
Міністр економіки не зміг дати оцінку податковим законопроектам
Фото: Тимофій Мілованов (facebook.com)

Милованов не читав розкритиковані бізнесом податкові законопроекти

Глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов не зміг дати оцінку податковим змінам, передбаченим у ініційованих "Слугою народу" Володимира Зеленського законопроектах №1210 і 1210-1. У цьому Милованов зізнався в інтерв'ю ЗМІ.

"Конкретну оцінку цим законопроектам я не можу дати, тому що я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно більш обережно ставитися до них", - зізнався міністр.

Він також зазначив, що до впровадження ініціатив ще є час і треба зробити добре, "а не як буває".

Милованов зізнався, що ініціативи, які стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, однак поки цього зроблено не було.

"Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо рахувати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт, ціни. Якщо б ми все це вважали, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні. А якщо б ми добре вважали, ми зовсім в іншій країні б жили", - додав міністр.

Милованов сподівається, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їх подачі в парламент.

Як відомо, бізнес неодноразово критикував податкові ініціативи нової влади. У Федерації роботодавців вважають, що прийняття непродуманих змін у Податковий кодекс у законопроекті 1210 може завдати значної шкоди українській економіці.

Проти прийняття законопроекту в Кривому Розі протестували гірники. На їх думку, прийняття законопроекту може негативно позначитися на великому і середньому бізнесі і в результаті позбавити їх робочих місць.

У розділі "Метінвест" повідомили про зростання панічних настроїв на підприємствах ГМК і перегляд інвестиційних планів у зв'язку з можливим прийняттям законопроекту 1210.

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