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На підприємствах ГМК почалася паніка через можливе підвищення ренти, - "Метінвест"

Новини » Економіка    09.10.2019 - 10:26
На підприємствах ГМК почалася паніка через можливе підвищення ренти, - "Метінвест"
Фото: Юлія Даньков (metinvestholding.com)

За словами фіндиректора "Метінвесту", у зв'язку з можливим підвищенням ренти почався перегляд інвестпланів

Законодавчі ініціативи збільшити ренту на видобуток залізної руди призвели до зростання панічних настроїв і перегляду інвестиційних планів на підприємствах гірничодобувного сегмента. Про це повідомила фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данькова в ході засідання робочої групи при комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як відомо, на засіданні нардепи і представники бізнесу обговорювали положення законопроектів №1210 і 1210-1, подані до парламенту представниками фракції "Слуга народу". Зокрема, влада пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

"На жаль, вже на підприємствах паніка, вже стоп по інвестиціях. Не хочеться перетворювати експертний комітет у пропагандистський майданчик, але це все-таки реально. Будь-які рішення приймаються, виходячи з економічної доцільності: не буде вигідно за витратами добувати руду, її будуть купувати у Бразилії та в Австралії. От і все", - зазначила Данькова.

Вона нагадала, що підприємства "Метінвесту" дотримуються рекомендованого МВФ паритету розподілу прибутку видобувних компаній, згідно з яким власник надр одержує 40% прибутку, а компанія, яка надалі інвестує в розвиток своєї діяльності - 60%.

"По перерахованих платежах, а рента і податок на прибуток, ми його навіть перевиконуємо. Відповідно, чому робиться висновок про надприбутковість підприємства, мені незрозуміло", - заявила Данькова.

Депутати комітету наполягають на озвученій раніше пропозиції використовувати формульний підхід для визначення ренти. Розмір ренти пропонується встановити на рівні 8% від вартості тонни ЗРС за індексом Platts у Північному порту Китаю. При цьому формула в такому вигляді не враховує витрати бізнесу на транспортування сировини по залізниці і порти Китаю, що, за оцінками бізнесу, становлять до 30% від вартості продукції.

Нагадаємо, раніше Державна регуляторна служба попередила про потенційний негативний вплив законопроектів №1210 і 1210-1 на економіку і відправила попередження про наслідки прийняття депутатам.

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