У Кривому Розі гірники протестують проти законопроекту №1210

Фото: протест гірників (krivbass.city)

Учасники протесту склалу резолюцію Зеленського та нардепам

У Кривому Розі 10 жовтня під стінами міськвиконкому пройшла акція протесту працівників промислових підприємств міста проти прийняття Верховною радою законопроекту 1210. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, на акцію вийшли осотни працівників Центрального, Північного, Інгулецького, Північого ГЗК, АМКР.

Працівники промислових підприємств стурбовані тим, що в Раді зареєстрований законопроект №1210, який може негативно позначитися на великому і середньому бізнесі і в результаті позбавити їх робочих місць.

"Після прийняття цього закону всі наші підприємства гірничо-металургійної галузі одним розчерком пера перестануть бути конкурентноспроможними на ринку гірничо-металургійної продукції. Після прийняття цього закону податки стануть більші, ніж у Китаї в 5 раз більше ніж в Росії в 10 разів. Тобто збільшення податку призведе до того, що наше ЗРС можна буде використовувати тільки на внутрішньому ринку через його неконкурентоспроможність. Але собівартість нашого металопрокату також зросте в рази. Наше підприємство згорне виробництво, щоб вижити, змушена буде згорнути всі соцпрограми, у тому числі програми, підписані криворізькою владою, а також режимні простої обладнання і вимушені відпустки трудових колективів", - говорить гірник Північного ГЗК Максим Данилов.

Мітингувальники побоюються залишитися без роботи і втратити премії, можливість оздоровитися та інші соціальні гарантії.

"У мене в Раді 4 тисячі 805 осіб. Я стурбована цим законопроектом, оскільки він істотно скоротить бюджет комбінату, а ми від нього залежимо. Це загрожує скороченням робочих місць, а Інгулець - це територія, географічно віддалена від усіх районів міста і відповідно нашим працівникам важко буде знайти роботу. Комбінат сьогодні дуже нам допомагає, виділяє кошти на різні соціальні та будівельні проекти в Інгульці, а з прийняттям цього закону ми все втратимо", - говорить голова Ради ветеранів Інгулецького ГЗК Надія Коваленко.

Учасники протесту склали резолюцію до президента України і депутатів Верховної ради з вимогою уважно вивчити законопроект, не голосувати за нього, щоб "не вбити економіку, а людям дати можливість працювати і утримувати свої сім'ї".

Нагадаємо, об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликає відкликати скандальний законопроект №1210, що передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні.