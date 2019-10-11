ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Законопроект 1210 може завдати значної шкоди економіці, - глава ФРУ

Новини » Політика    11.10.2019 - 12:30
Законопроект 1210 може завдати значної шкоди економіці, - глава ФРУ
Ілюстративне фото (facebook.com UkrainianEmployers)

Голова ФРУ зазначив, що податкові законопроекти ще недопрацьовані

Прийняття непродуманих змін в Податковий кодекс в законопроекті 1210 може завдати значної шкоди українській економіці. Так прокоментували законодавчу ініціативу голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та заслужений економіст України Віктор Суслов, повідомляє "112 Україна".

Найбільші обговорення, що виникли навколо пропозицій законопроекту щодо оподаткування видобутку залізної руди - не вщухають. Податкові законопроекти ще недопрацьовані і як наслідок можуть завдати шкоди вітчизняній економіці, вважає Олійник.

"Ціна, собівартість з цими новими навантаженнями, з новою рентою і логістика доставки кажуть, що наша продукція буде неконкурентною. І питання: навіщо державі мати таку політику, яка вбиває нашого роботодавця, яка вбиває експорт і яка не сприяє тому, щоб інвестиції йшли в Україну? Я сподіваюся все-таки, що здоровий глузд у депутатів є, і що вони прислухаються до реального сектору економіки, і що будь-яка законодавча ініціатива повинна обговорюватися серед учасників ринку", - зазначив він.

Експерти відзначають, законопроект 1210 може негативно вплинути на економіку як в частині окремих підприємств, так і держави в цілому. Адже з прийняттям змін рентна ставка для гірничодобувних підприємств зросте і буде більше в 10 разів ніж у Російській Федерації.

"Хочеться побажати тільки депутатам не поспішати, вони зараз поспішають. Тут треба дуже уважно рахувати, тому що непродумані кроки можуть завдати дуже великої шкоди українській економіці", - переконаний Суслов.

Експерти підкреслюють: зміни варто починати навесні в рамках податкової реформи, як зазначав раніше прем'єр-міністр.

В комітеті ВР прогнозують тотальне закриття бізнесу через податкові ініціативи У Раді не можуть до кінця розібратися з податковими законопроектами
Новини України Налоговый кодексФРУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся