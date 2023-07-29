Министр Чехии о вступлении Украины в ЕС: мы должны доказывать, что не бросили Киев

Европейский союз должен доказывать Украине, что не бросил ее на пути к членству в блоке.

Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

"Мы должны постоянно доказывать Украине, что мы их не бросили, что они находятся на правильном пути и что если они продолжат этот путь, то достигнут желаемой цели", - заявил он.

По словам Джорвака, сейчас трудно предсказать, начнутся ли переговоры Украины о вступлении в ЕС до конца года.

"Украинцы очень позитивно подходят к решению своих внутренних задач и выполняют их. Будут ли они настолько подготовлены в октябре, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС в декабре, я сейчас сказать не могу", - отметил министр, имея в виду октябрьский срок, когда Украина должна получить официальную оценку своего прогресса в проведении реформ.

Вступление Украины в Евросоюз

В прошлом году Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. При этом перед Киевом поставили ряд условий для вступления в блок.

Украина рассчитывает начать переговоры с ЕС о вступлении до конца текущего года. Для этого власти внедряют реформы. По данным издания Reuters, Украина выполнила два из семи условий для переговоров.

Более подробно о пути Украины в Евросоюз можете узнать в материале РБК-Украина.

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