Міністр агрополітики анонсував санкції РНБО до "земельних махінаторів"

Мінагрополітики пропонує застосувати механізм санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) до "земельних махінаторів". Крім того, людей, які скористались правом безоплатної приватизації землі, пропонується обкласти новим податком.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час форуму "Україна 30. Земля", який транслювався на Youtube.

"По земельним махінаторам, по тим людям, які, власне, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, через санкційний механізм Ради національної безпеки та оборони, через відповідну підготовку всіх відповідних матеріалів, ми надамо відповідні дані для того, щоб по відношенню до таких людей були застосовані санкції, і щоб призупинити ті процеси несправедливого використання, вилучення і перепродажу земель", - заявив Лещенко.

Міністр також зазначив, що необхідно дати відповідь на питання суспільству, чому частина українців отримала право на приватизацію, а інша - не отримала.

"Ми бачимо цю філософію через режим спеціального оподаткування по відношенню до суб'єктів, які скористались правом безоплатної приватизації", - сказав він.

Лещенко також заявив, що частина землі була отримана у незаконний спосіб.

"Ми на сьогодні відпрацьовуємо тих посадових осіб і громадян, які зловживали цим правом, і вони будуть нести юридичну відповідальність. Тому що строків давності по таких правопорушеннях немає", - повідомив міністр.