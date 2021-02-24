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Санкції проти Медведчука схвалюють більшість українців

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 11:06
Санкції проти Медведчука схвалюють більшість українців Фото: Виктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (58%) схвалюють рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій відносно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Не підтримують санкції 28% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 52% респондентів вважають, що рішення про введення санкцій проти Медведчука викликано його проросійської діяльністю, 30% - вважають це розбірками між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це зазначенням з боку США, 10% говорять про тиск на опозицію.

Санкції проти Медведчука схвалюють більшість українців

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО 19 лютого ввів санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

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