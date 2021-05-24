Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО к "земельным махинаторам"

Минагрополитики предлагает применить механизм санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) к "земельным махинаторам". Кроме того, людей, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли, предлагается обложить новым налогом.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время форума "Украина 30. Земля", который транслировался на Youtube.

"По земельным махинаторам, по тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм Совета национальной безопасности и обороны, через соответствующую подготовку всех соответствующих материалов, мы предоставим соответствующие данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель", - заявил Лещенко.

Министр также отметил, что необходимо дать ответ на вопрос обществу, почему часть украинцев получили право на приватизацию, а другая - не получила.

"Мы видим эту философию через режим специального налогообложения по отношению к субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации", - сказал он.

Лещенко также заявил, что часть земли была получена незаконным способом.

"Мы на сегодня отрабатываем тех должностных лиц и граждан, которые злоупотребляли этим правом, и они будут нести юридическую ответственность. Потому что сроков давности по таким правонарушениям нет", - сообщил министр.