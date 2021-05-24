ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО к "земельным махинаторам"

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 мая 2021 12:23
Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО к "земельным махинаторам" Фото: министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко (facebook.com/derjgeokadastr)
Автор: Александр Белоус

Минагрополитики предлагает применить механизм санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) к "земельным махинаторам". Кроме того, людей, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли, предлагается обложить новым налогом.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время форума "Украина 30. Земля", который транслировался на Youtube.

"По земельным махинаторам, по тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм Совета национальной безопасности и обороны, через соответствующую подготовку всех соответствующих материалов, мы предоставим соответствующие данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель", - заявил Лещенко.

Министр также отметил, что необходимо дать ответ на вопрос обществу, почему часть украинцев получили право на приватизацию, а другая - не получила.

"Мы видим эту философию через режим специального налогообложения по отношению к субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации", - сказал он.

Лещенко также заявил, что часть земли была получена незаконным способом.

"Мы на сегодня отрабатываем тех должностных лиц и граждан, которые злоупотребляли этим правом, и они будут нести юридическую ответственность. Потому что сроков давности по таким правонарушениям нет", - сообщил министр.

Напомним, по данным Минагрополитики, по состоянию на сегодня в государственной собственности осталось 750 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Ранее государство владело 10 млн га земли. В частности, в частную собственность было передано 5 млн га.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, 54% украинцев поддерживают санкции СНБО относительно Виктора Медведчука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Санкции СНБО земля
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса
DAILY
Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет
Владислав Красинский, Сергей Щербина Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет