У МінАП назвали реальний обсяг землі у державній власності

Станом на сьогодні у держаній власності залишилося 750 тисяч га земель сільськогосподарського призначення . Раніше держава володіла 10 млн га землі.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час форуму "Україна 30. Земля", який транслювався на Youtube.

"Фактично на балансі держави залишилося 750 тисяч земель державної форми власності на акті постійного користування", - сказав він.

За даними МінАП, у 2018-219 роках місцевим громадам передано 1,7 млн га, у 2020-2021 роках - 2,3 млн га.

Лещенко нагадав, раніше у державній власності було 10 млн га земель, але ще 5 млн га були передані у приватне володіння.

"Що власне з цими 750 тисячами гектарами землі ми будемо робити? Є дві візії розвитку цих подій. Візія перша - це подальша безоплатна приватизація. Візія друга - це збереження у балансі держави відповідних земель та їх відповідна реалізація через електронні земельні аукціони", - сказав він.

Усього ж, за даними МінАП, в Україні 41,3 млн га сільськогосподарських угідь. З них рілля - 33 млн га, пасовища - 5,3 млн га, сіножаті - 2,3 млн га, багаторічні насадження - 852 тис. га, перелоги - 166 тис. га, парники - 1,28 тис. га.