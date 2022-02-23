"Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед": анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів мадридський "Атлетіко" зійдеться у двобої з англійським "Манчестер Юнайтед". У паралельній зустрічі поборються лісабонська "Бенфіка" та амстердамський "Аякс".

"Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед"

23 лютого, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополітано", телетрансляція на MEGOGO

Жива легенда "Реала" Кріштіану Роналду повертається у Мадрид. Щоправда, у футболці МЮ, і лише для протистояння з "Атлетіко". З "матрацниками" в португальця свої рахунки. Він забив 25 м'ячів мадридцям, а ще хет-триком карав фанатів "Атлетіко" за насмішки.

Тепер Роналду на вістрі атаки мінливого "Юнайтед". Манкуніанці чергують солідні виступи з блідими нічиїми й досі не виглядають фаворитом у боротьбі за місце в топ-4 АПЛ. Хоча останні два матчі поки виглядають прологом до відродження МЮ. Той же Роналду, Фернандеш і Погба знову on fire.

"Атлетіко" в цьому сезоні зіткнувся зі схожими проблемами. Зіркові трансфери останніх років створили дилему для Дієго Сімеоне. Аргентинець, який завжди ставив на оборону власних воріт, змушений змінюватися. Та цей процес минає неідеально. "Матрацники" почали пропускати більше, а попереду не надто додали.

У часи падіння "Барселони" з іспанського Олімпу "Атлетіко" навіть не бореться за чемпіонство. Більше того, наразі мадридці лише 5-ті в Ла Лізі та, вочевидь, битимуться за місце в "четвірці" до фінальних турів. Проти МЮ "Атлетіко" доцільно зіграти в класичному для часів Сімеоне стилі. Та здатність повернути той почерк сумнівна.

Кадрова ситуація

Травмовані: Васс – Хітон

Під питанням: Лекомт, Хіменес, Лемар, Коке, Кунья, Грізманн – Кавані

Відсутні з інших причин: Грінвуд (МЮ)

Орієнтовні склади на матч "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед"

"Атлетіко": Облак – Льоренте, Феліпе, Савіч, Рейнілду – Корреа, Де Пауль, Кондогбія, Лемар – Феліш, Суарес

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Далот, Варан, Магвайр, Шоу – Мактоміней, Погба – Рашфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

За гучністю імен у складі "Манчестер Юнайтед" бере гору. Та схожі проблеми впродовж цілого сезону обох команд вирівнюють шанси на підсумковий успіх. Найімовірніше, в обох матчах цього протистояння в 1/8 фіналу голів буде небагато. Та бодай по м'ячу на "Ванда Метрополітано" суперники заб'ють. Далі ж на перший план вийде індивідуальний клас і форма провідних виконавців у конкретний момент.