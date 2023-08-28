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Министр торговли США прибыло с визитом в Китай

Понедельник 28 августа 2023 02:47
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Министр торговли США прибыло с визитом в Китай Фото: министерша торговли США Джина Раймондо (wikipedia)
Автор: Антон Малиновский

Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Китай, чтобы стимулировать сотрудничество стран в сферах торговли и туризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе четырехдневного визита она должна встретиться с представителем министерства торговли Китая Линь Фенем и другими официальными лицами.

"Мы хотим иметь стабильные коммерческие отношения, и основой этого является регулярное общение. Мы должны общаться во избежание конфликта", - отметила Раймонд.

Она также заявила, что предупредит китайских чиновников об отсутствии уступок в вопросах национальной безопасности, но попытается договориться с ними об улучшении торгового и туристического сотрудничества.

Отношения США и Китая

В начале этого года отношения между США и Китаем находились на самом низком за десятилетие уровне. Однако с началом лета страны начали проводить встречи на самом высоком уровне, чтобы наладить коммуникацию. Китай посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министер финансов США Джанет Йеллен.

В преддверии визита Раймондо сообщалось также, что страны планируют с сентября увеличить количество авиарейсов между ними вдвое.

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