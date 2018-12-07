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Мінування вокзалів та метро у Дніпрі кваліфікували як теракт

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 16:35
Мінування вокзалів та метро у Дніпрі кваліфікували як теракт
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Поліція встановлює особу мінера

Поліція Дніпра кваліфікувала мінування вокзалів та метро у місті як теракт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як зазначається, наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування  Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метро.

"Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 грудня, близько 12 години дня правоохоронці отримали інформацію про мінування Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метро.

Як писало РБК-Україна, 21 листопада у Дніпрі також "мінували" три вокзали та станції метро. У ході перевірки правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів. Разом з тим, з Центрального залізничного вокзалу через мінування евакуювали 180 осіб.

Також повідомлялося, що 9 листопада невідомий повідомляв про мінування будівлі міськради Харкова на вулиці Квітки-Основ'яненка, 7. У ході перевірки правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних пристроїв.

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