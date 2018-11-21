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У Дніпрі замінували три вокзали та метро

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 15:56
У Дніпрі замінували три вокзали та метро
Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Зокрема, з Центрального залізничного вокзалу через мінування евакуювали 180 осіб

У Дніпрі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування трьох вокзалів та станцій метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як зазначається, сьогодні, 21 листопада, о 13.00 правоохоронці отримали інформацію про мінування Центрального та Південного залізничного вокзалів, автовокзалу та станцій метро.

"На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та представники інших служб. Наразі вони обстежують приміщення та прилеглу територію. Для обстеження території Центрального залізничного вокзалу було евакуйовано 180 осіб", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали зловмисника, який повідомляв про "мінування" банків на вулицях Раїси Окіпної та Микільсько-Слобідській. 

Також повідомлялося, що 9 листопада невідомий повідомляв про мінування будівлі міськради Харкова на вулиці Квітки-Основ'яненка, 7. У ході перевірки правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних пристроїв.

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