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Минирование вокзалов и метро в Днепре квалифицировали как теракт

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 16:35
Минирование вокзалов и метро в Днепре квалифицировали как теракт
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

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Полиция Днепра квалифицировала минирование вокзалов и метро в городе как теракт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 7 декабря, около 12 часов дня правоохранители получили информацию о минировании Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро.

Как писало РБК-Украина, 21 ноября в Днепре также "минировали" три вокзала и станции метро. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов. Вместе с тем, с Центрального железнодорожного вокзала из-за минирования эвакуировали 180 человек.

Также сообщалось, что 9 ноября неизвестный сообщал о минировании здания горсовета Харькова на улице Квитки-Основьяненко, 7. В ходе проверки правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных устройств.

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