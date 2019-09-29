ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Криклій назвав втрати портів з початку анексії Криму

Новини » Політика    29.09.2019 - 03:02
Криклій назвав втрати портів з початку анексії Криму
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Всього втрати становлять 6 млрд гривень

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські порти втратили 6 млрд гривень від 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, з 2014 року втрати портів із наростаючим підсумком - шість млрд гривень.

Відповідаючи на питання стосовно того, скільки коштів морські порти України втратили через агресивні дії Росії у Чорному і Азовському морях, міністр розповів про стан маріупольських і бердянських портів.

"Звісно, через той військовий стан, який є, наприклад, той самий маріупольський порт, якби не підприємства, які виробляють сталь, корпорація "Метінвест", які розташовані в Маріуполі, то, звісно, маріупольський порт був би не завантажений, не мав би того обсягу, і тоді був би дуже збитковий, можливо, його взагалі закрили б. Власне, по бердянському там схожа ситуація", - сказав Криклій.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, скільки коштів необхідно для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначав, що морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації в Азовському морі і Керченській протоці.

Hyperloop в Україні не буде, - Криклій США модернізує українські порти для військових кораблів
Новини України Владислав Криклійпорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся