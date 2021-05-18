В Україні хочуть посилити держпідтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих

В Україні хочуть посилити державну підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих. Це пропонує відповідний законопроект №4389.

Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко зазначив, що цей документ передбачає державну підтримку для захисників України на ринку праці, а також переваги під час працевлаштування на державну службу.

"Додаткові медичні гарантії, право на психологічну підтримку, програми кредитування житла та компенсації за купівлю житла, підтримка здобуття вищої та професійної освіти, компенсація за надання соціальних послуг тощо", - розповів парламентар.

Документ зараз доопрацьовує робоча група.