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В Україні хочуть посилити держпідтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 13:46
В Україні хочуть посилити держпідтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих Фото: Раді пропонують посилити держпідтримку ветеранів війни (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть посилити державну підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих. Це пропонує відповідний законопроект №4389.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко зазначив, що цей документ передбачає державну підтримку для захисників України на ринку праці, а також переваги під час працевлаштування на державну службу.

"Додаткові медичні гарантії, право на психологічну підтримку, програми кредитування житла та компенсації за купівлю житла, підтримка здобуття вищої та професійної освіти, компенсація за надання соціальних послуг тощо", - розповів парламентар.

Документ зараз доопрацьовує робоча група.

Нагадаємо, у квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що у разі вторгнення Росії до України ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації. Цей заклик адресований і бійцям, які на початку війни на Донбасі воювали у складі добровольчих батальйонів.

Як писало РБК-Україна, українські ветерани можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини.

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