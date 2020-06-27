Мінімальну зарплату в Україні цьогоріч можуть збільшити до 5 тисяч гривень

Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тисяч гривень цьогоріч. Підвищення відбудеться з 1 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

В уряді розробили попередній графік підвищення мінімальної заробітної плати. У наступному році, а саме з 1 січня, мінімальна зарплата зросте до 6 тисяч гривень, а вже з 1 липня вона становитиме 6,5 тисячі гривень.

"Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців - головний показник нашої ефективності", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, станом на зараз мінімальна заробітна плата в Україні складає 4 723 гривень.

За даними Євростату, мінімальна зарплата в Україні у 9-12 разів менша, ніж у найбагатших країнах Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше Зеленський розпорядився підвищити заробітну плату медичним працівниками з 1 вересня цього року.

Крім того, в Україні хочуть збільшити прожитковий мінімум, цей процес планують проводити у два етапи.